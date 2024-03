Spacciatori beccati dalla polizia in via Capo Passero: minore arrestato

Un equipaggio della squadra volante, in servizio di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni Galermo, percorrendo via Capo Passero, ha notato due giovani che, alla vista dell'auto della polizia, si sono dati alla fuga. Immediatamente gli agenti sono scesi dall'auto e hanno iniziato un inseguimento per le scale di una delle palazzine di un complesso edilizio popolare.

Durante la fuga, uno dei due giovani si è disfatto di una busta in cellophane, prontamente recuperata dai poliziotti, contenente cocaina. Al suo interno sono stati trovati 43 involucri termosaldati per un peso complessivo lordo di 11,42 grammi. Il giovane che si era disfatto della droga, passando attraverso una piccola finestrella, è riuscito a salire una scala che lo ha condotto su una terrazza, facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti sono però riusciti a bloccare l'altro giovane mentre tentava di nascondere all'interno di un bidone della spazzatura un’altra busta in cellophane contenente cocaina. Sono stati così recuperati 48 involucri termosaldati in cellophane per un peso complessivo lordo di 14,07 grammi. La perquisizione personale eseguita ha permesso di recuperare la somma di 80 euro, che è stata sequestrata quale provento dello spaccio.

Il giovane è stato poi identificato. È risultato essere un minore che, dopo l’esecuzione dei rilievi fotosegnaletici compiuti presso la polizia scientifica e dopo avere avvisato i genitori, è stato formalmente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, ne ha disposto l'accompagnamento presso il centro di via Franchetti.