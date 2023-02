Per San Valentino il Comune di Biancavilla lancia il contest fotografico "Un bacio in un click"

Per San Valentino datevi un bacio e, soprattutto, fatevi una foto a Biancavilla. L’assessorato alle pari opportunità del Comune di Biancavilla lancia la prima edizione del contest fotografico online “Un bacio in un click”. L’obiettivo è quello di raccontare la città con gli occhi di chi si ama, giovani o adulti non fa differenza. Il concorso è riservato a tutte le coppie residenti dai 18 anni in su, senza distinzione di sesso o religione.

“Per la Festa di San Valentino - spiega l’assessore Enza Cantarella - l’amministrazione ha pensato di valorizzare la nostra città con la manifestazione d'amore più dolce: il bacio. Il contest fotografico mira a coinvolgere le coppie di Biancavilla che useranno gli angoli della nostra città come sfondo per un loro bacio. Ringrazio Scandura Delicatessen per aver sponsorizzato questa manifestazione”.

Le fotografie in concorso saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune. Quella che avrà totalizzato il maggior numero di “mi piace” si aggiudicherà il primo premio (una cena romantica). Regolamento e modulo di adesione possono essere visionati o scaricati al seguente link: https://www.comune.biancavilla.ct.it/it/news/avviso-pubblico-1-contest-fotografico-un-bacio-in-un-click.