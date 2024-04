Ospedale Garibaldi, al via un corso per gestire le conflittualità in corsia

Al via nel dipartimento materno - infantile dell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibali, il primo corso di comunicazione per migliorare il clima tra il personale sanitario, i pazienti e i loro familiari, condotto dal presentatore televisivo Cristiano Di Stefano.

Vi hanno partecipato cinquanta operatori sanitari, tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e operatori della comunicazione, apprendendo tecniche motivazionali sorprendenti e innovative. "Il personale sanitario è un patrimonio da salvaguardare - ha detto il direttore del Dipartimento Giuseppe Ettore - sia per ciò che concerne i rapporti interni, che per quelli con i cittadini. La risoluzione dei conflitti che nascono all'interno di un posto di lavoro come un ospedale è di fondamentale importanza e va affidata a professionisti validi e preparati. Il benessere del personale diventa poi anche quello dei pazienti". Di Stefano sta guidando questo corso per migliorare il clima emotivo e relazionale, promuovendo una cultura di comprensione e supporto reciproco tra il personale sanitario, i pazienti e i loro familiari.