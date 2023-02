Sanità, avviata la transizione energetica negli ospedali dell’Asp

È iniziata la transizione green degli Ospedali dell’Asp di Catania. Diversi gli interventi negli ospedali di Acireale, Caltagirone, Giarre, Militello e Paternò per il contenimento dei consumi energetici e per l’abbattimento delle emissioni. La priorità degli interventi è stata assegnata agli Ospedali di Acireale e Paternò dove le vecchie centrali termiche a gasolio sono state sostituite con generatori a metano di ultima generazione, più performanti dal punto di vista dei rendimenti, dei consumi e delle emissioni in atmosfera. Per il presidio di Acireale è stato risolto anche l’annoso problema della fornitura del metano, avvicinando di 1,2 km la condotta del gas all’Ospedale. Ammodernate anche le centrali termiche a metano degli Ospedali di Caltagirone e Giarre. Interventi simili sono in programma anche per l’Ospedale di Bronte. All’Ospedale di Biancavilla è già attiva una moderna centrale termica. Negli Ospedali di Acireale, Caltagirone e Militello sono stati, inoltre, realizzati tre modernissimi impianti di trigenerazione che consentono di generare simultaneamente elettricità e calore. Tali impianti, d’avanguardia, sono particolarmente adatti per le centrali energetiche delle strutture ospedaliere, caratterizzate dalla contemporaneità e continuità di importanti consumi termici ed elettrici. «Siamo molto soddisfatti dei processi avviati e dei risultati raggiunti - afferma il commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Ci confrontiamo con questioni divenute ormai imprescindibili per organizzazioni grandi e complesse come quelle sanitarie, notoriamente caratterizzate dalla presenza di edifici energivori. Puntiamo a realizzare altri interventi di questo tipo in modo da accompagnare gradualmente all’auspicabile e completa svolta green delle nostre strutture», conclude Lanza.