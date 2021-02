Sant’Agata, venerdì 12 febbraio divieto di stazionamento in piazza Duomo

In vista della cosiddetta “ottava” della festa di Sant’Agata e dei possibili assembramenti di devoti alla Patrona di Catania, il sindaco Salvo Pogliese ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di stazionamento in piazza Duomo dalle ore 07,00 alle 22,00 di venerdì 12 Febbraio, a tutela della salute pubblica e per prevenire situazioni di contagio dal Covid-19. Il provvedimento è stato concordato con il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica e l’Arcivescovado. Nella piazza Duomo viene comunque concessa la possibilità di attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali. Il provvedimento del sindaco di interdizione dei cittadini allo stazionamento in piazza Duomo, venerdì prossimo, verrà eseguito a cura delle forze dell’ordine. Il sindaco Salvo Pogliese, come già accaduto per le celebrazioni liturgiche del 4 e 5 febbraio, raccomanda ai cittadini di “attenersi alle disposizioni anti covid e agevolare il lavoro di tutela svolto dalle forze dell’ordine, per garantire il rispetto dei temporanei divieti, prevenire situazioni di contagio ed evitare conseguenti rischi anche solo potenziali per la salute di tutti”. Secondo il programma di Sant’Agata, l’Arcivescovo Salvatore Gristina alle ore 19,00 di venerdì 12 febbraio presiederà a porte chiuse, in Cattedrale, le celebrazioni liturgiche conclusive della ricorrenza agatina, con la sola presenza del sindaco Salvo Pogliese, in rappresentanza dei cittadini catanesi e dei devoti, come già accaduto il 4 e 5 febbraio scorsi.