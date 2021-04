Pub pieno di clienti oltre l'orario consentito, fuga di massa all'arrivo dei carabinieri

Ancora una volta chiuso l’Area 51, il locale di via Coppola non ha rispettato le disposizioni anti Covid

I militari della stazione di piazza Dante, alle 23 di ieri, hanno effettuato - con gli agenti della municipale - un controllo nel pub “Area 51” di via Coppola. All’arrivo dei carabinieri gli avventori che erano presenti all’interno dell’esercizio commerciale si sono immediatamente dati alla fuga per le vie limitrofe, generando un parapiglia a seguito del quale tre di essi sono stati bloccati e sanzionati per il mancato rispetto delle misure anti Covid-19. Per il titolare del pub, invece, è stata disposta un’ulteriore chiusura temporanea di 5 giorni dell’attività dopo le quattro già subite per analoghe violazioni, l’ultima delle quali per la durata di 15 giorni.