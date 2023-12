Sassaiola contro la casa di una coppia di anziani, arrestato un 27enne

I carabinieri di Fiumefreddo hanno arrestato un 27enne pregiudicato, per atti persecutori nei confronti di una coppia di coniugi giarresi. I due coniugi hanno chiamato il 112 avvisando che il giovane, di cui l'anziana coppia si è presa cura sin dalla sua infanzia, considerato che era rimasto orfano in tenera età, era fuori dalla loro abitazione nel centro di Giarre e stava lanciando sassi contro le finestre fino a rompere alcune vetrate. Immediato l’arrivo dei militari che hanno effettivamente potuto constatare che la strada antistante all’abitazione della coppia fosse disseminata di pietre, alcune delle quali avevano raggiunto il balcone. L'autore della sassaiola è stato poi acciuffato dentro una casa abbandonata a poca distanza dall'abitazione della coppia presa di mira.

Stando a quanto emerso i primi problemi tra la coppia e il giovane sarebbero iniziati nel 2019, quando il 27enne avrebbe iniziato a pressare i due coniugi con continue richieste di denaro, sempre più insistenti, fino a quando una sera si sarebbe appropriato di un loro cellulare per estorcergli del denaro ai fini della restituzione. In quell’occasione, le due vittime hanno trovato il coraggio di denunciarlo e i carabinieri lo hanno arrestato per estorsione. Tuttavia i problemi non sarebbero finiti lì, in quanto in seguito della scarcerazione nel 2022, il giovane aveva ripreso di mira i due coniugi minacciandoli e perseguitandoli con continue richieste di denaro e di cibo, e non sarebbero mancati addirittura dei furti nella loro abitazione. Infine, ieri sera, l'epilogo con l'intervento dei carabinieri e l'arresto del 27enne dopo la sassaiola.