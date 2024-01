Con l'erba in macchina sperona una volante della polizia e fugge, inseguito e acciuffato un 50enne

I poliziotti della questura, in servizio di controllo del territorio, nei pressi di piazza Bonadies, nel quartiere Cibali, hanno intimato l’alt a un’autovettura ma il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato guadagnandosi la fuga. Ne è scaturito un inseguimento lungo le vie del rione che si è concluso nei pressi del viale Mario Rapisardi, dove l’uomo ha speronato con la sua auto la volante che, nel frattempo, si era posizionata in modo tale da poter bloccare la corsa del fuggitivo.

Sceso dall'autovettura, l'uomo è scappato a piedi inseguito dai poliziotti che, poco dopo, lo hanno raggiunto e bloccato. Il fuggitivo ha tuttavia cercato di darsela ancora a gambe. Per bloccare l'uomo gli agenti sono stati coinvolti in una colluttazione e solo grazie all'ausilio di altri equipaggi, nel frattempo giunti in loro supporto, sono riusciti a bloccare e immobilizzare l'uomo. Nel corso dei successivi accertamenti il recidivo fuggitivo è andato ancora una volta in escandescenza e ha colpito con diversi calci uno dei poliziotti che ha riportato alcune lesioni.

Dai controlli è emerso che l'indomabile fuggitivo era un 50enne pregiudicato catanese. Nella sua auto è stata trovata una busta in plastica con undici involucri in cellophane trasparente, con dentro della sostanza stupefacente, presumibilmente marijuana, per un peso di 38,40 grammi. Gli agenti hanno poi perquisito anche l'abitazione del pregiudicato, dove sono stati trovati altri 8,5 grammi di erba. Al termine delle attività di rito, il 50enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento aggravato di beni dello Stato e si trova desso nel carcere di piazza Lanza.