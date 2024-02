Si allontana dai domiciliari per non trascurare la sua attività di pusher: arrestato

Lascia i domiciliari e riprende la sua attività di pusher. E’ successo in via Capo Passero e in manette è finito un 23enne catanese che è stato arrestato dai militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Catania Fontanarossa. Il ragazzo si trovava ai domiciliari proprio per reati legati alla droga.

Il giovane è stato notato dai carabinieri mentre si aggirava sotto i portici delle palazzine con un borsello a tracolla. Appena si è accorto dei carabinieri, si è immediatamente disfatto del marsupio, gettandolo sotto un’autovettura parcheggiata sulla strada sperando che non venisse trovato dai militari per fuggire verso la propria abitazione. I militari lo hanno raggiunto e bloccato, proprio davanti al portone.

Una seconda squadra di carabinieri ha recuperato il borsello da sotto la macchina, dove erano custodite ben 50 dosi di cocaina (oltre 16 grammi complessivi), 4 di marijuana (6 grammi) e soli 10 euro, a testimonianza che lo spacciatore aveva appena intrapreso il proprio “turno” giornaliero. Il giovane è stato arrestato e, questa volta, rinchiuso a Piazza Lanza.