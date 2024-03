I lavoratori delle società del gruppo Enel sul "piede di guerra" incrociano le braccia

I lavoratori delle società del Gruppo Enel sciopereranno domani, venerdì 8 marzo, a partire dalle 9:30. È previsto un presidio di protesta davanti all’ex Palazzo Esa, in via Beato Bernardo, contestualmente allo sciopero di otto ore che coinvolgerà i lavoratori operativi a Catania e provincia.

L’Ugl Chimici-Energia di Catania denuncia la grave crisi di relazioni industriali tra il nuovo management aziendale e le organizzazioni sindacali. Il segretario provinciale dell’Ugl Chimici, Carmelo Giuffrida, di concerto con segretario nazionale, Michele Rizzi, sottolinea inoltre il ridimensionamento delle strutture e la costante esternalizzazione delle attività.

“Continuiamo ad assistere a tagli al personale e terziarizzazioni delle attività di distribuzione - dice il segretario provinciale di Ugl Chimici, Carmelo Giuffrida - Tutto ciò comporta ovviamente ricadute nella qualità del servizio elettrico offerto all’utenza. Enel, inoltre, non ha mai ammodernato le linee elettriche divenute oramai obsolete”.

Questo contrazione degli investimenti per migliorare le parti più deboli della rete elettrica - denuncia ancora Ugl Chimici-Energia - aumenta il rischio che i black-out, come quello avvenuto la scorsa estate con famiglie rimaste senza energia elettrica per oltre 72 ore, possano verificarsi sempre più spesso con ripercussioni ancora più gravi per le strutture ospedaliere e per i servizi di pubblica utilità, oltre che per migliaia di cittadini.

Lo sciopero punta non solo a difendere il proprio posto di lavoro, ma anche a coinvolgere la cittadinanza. La liberalizzazione selvaggia rischia infatti di condurre ad un indebolimento delle reti e ad un aumento del costo delle bollette.