Scippa collanina d'oro ad una donna, tenta la fuga ma viene fermato dai passanti

Lo scorso giovedì, le volanti della polizia in moto sono intervenute in via Montesano a seguito della segnalazione di una rapina in corso. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un gruppo di cittadini che, con non poche difficoltà, cercava di bloccare un giovane che tentava di divincolarsi con fermezza per guadagnarsi la fuga. Dopo essersi avvicinati, gli operatori sono intervenuti per bloccare il giovane che, poco prima, era stato l'autore di uno scippo ai danni di una donna – presente sul posto – nella vicina via Sturzo. Il giovane, un cittadino catanese, aveva violentemente strappato una collana dal collo della donna, dandosi poi alla fuga. La donna, al momento dello scippo, era in compagnia della figlia e di una nipote, che, accortasi di quanto accaduto, si è messa all’inseguimento del malvivente, riuscendo – con l’aiuto di un passante – a fermarlo in via Montesano, mentre la figlia della vittima, nel frattempo, aveva richiesto l’intervento delle forze di polizia.

Il giovane malvivente è stato subito sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di una collanina in oro spezzata in due parti con un ciondolo riportante il nome di una donna ed una seconda collana in oro con ciondolo porta-foto, che la vittima dello scippo riconosceva come propria. Una delle due collane era il provento di un altro scippo, commesso poco prima in piazza Carlo Alberto.

L'arrestato, un pregiudicato catanese, è stato posto ai domiciliari nella propria abitazione, in attesa del giudizio per direttissima. Convalidato l’arresto – vista la pericolosità sociale e la sua pericolosa proclività a delinquere – è stato condotto in carcere.