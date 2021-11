Scippa la borsa a una turista: arrestato 22enne

Nella mattinata di sabato, gli agenti delle volanti ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 22 anni per il reato di rapina. Nello specifico, intorno alle ore 5 diversi equipaggi sono stati inviati nella zona tra le vie Sangiuliano ed Etnea, dove era stata segnalata una rapina appena compiuta. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la vittima, una turista tedesca alla quale era stata “scippata” la borsa. La vittima ha fornito una dettagliata descrizione del rapinatore e, grazie alla visione di alcune immagini di sistemi di videosorveglianza e all’attività posta in essere in sinergia con la sala operativa, i poliziotti sono riusciti a individuare e fermare un cittadino gambiano che poco prima, insieme a un complice poi dileguatosi, aveva perpetrato la rapina. All’atto dell’arresto l’uomo ha opposto una strenua resistenza e pertanto gli è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale. A seguito del giudizio per direttissima, svoltosi in pari data, nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.