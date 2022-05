Scomparso da 11 giorni, si cerca il 14enne Alfonso: l'appello del padre a "Chi l'ha visto"

Da 11 giorni non si hanno notizie del 14enne Alfonso scomparso da Catania. Dal 14 maggio scorso si sono perse le sue tracce. Ieri l'appello lanciato dal padre del ragazzo durante la trasmissione "Chi l'ha visto" di Federica Sciarelli, su Rai 3. I familiari hanno fatto sapere che Alfonso, al momento della scomparsa, non aveva con sè il cellulare e i documenti d'identità. Il ragazzo è alto 1.70 metri, ha occhi marroni e capelli tinti di rosso. Il padre ha, inoltre, dato qualche dettaglio in più: Alfonso è un fumatore e potrebbe avvicinare i passanti per chiedere delle sigarette. Della sparizione del 14enne si stanno già occupando da giorni le forze dell'ordine che hanno setacciato la zona vicina all'abitazione e sentito anche alcuni tra familiari e amici.