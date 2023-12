Scoperto deposito di auto rubate e smantellate: denunciato un 47enne

Agenti della polizia di Stato del commissariato di Acireale sono intervenuti in un terreno della zona, conducendo un'operazione presso un edificio fatiscente a causa del sospetto che potessero esservi veicoli di provenienza illecita. Dopo un'attenta ricognizione del luogo, gli agenti hanno individuato una Citroen occultata tra la vegetazione, spingendoli a effettuare ulteriori verifiche presso gli archivi elettronici.

I controlli hanno rivelato innanzitutto che l'auto non risultava essere stata oggetto di furto, ma era intestata a un noto pregiudicato acese di 47 anni, meccanico, con un passato segnato da numerosi reati contro il patrimonio. La presenza di vari indizi e danni alla vettura ha fatto sospettare agli agenti che potesse essere stata asportata recentemente. Successivamente, verificando i numeri del telaio, è emerso che l'auto era stata rubata lo scorso 12 dicembre e che, per dissimulare l'illecito, era stata dotata della targa di un'altra vettura dello stesso modello.

Il pregiudicato è stato individuato e condotto presso l'edificio in cui era stata nascosta la vettura rubata, ma non ha fornito spiegazioni in merito. In seguito, una perquisizione locale ha portato al ritrovamento di altre cinque targhe appartenenti ad altrettanti veicoli risultati rubati. In un casolare di proprietà dell'indagato, sono state scoperte due auto rubate, senza targhe e completamente smantellate: una Ford Fiesta e una Citroen C3. Le ricerche sono state estese a tutte le pertinenze dell'area identificata come deposito di veicoli rubati, conducendo al ritrovamento di ulteriori parti di carrozzeria, tappezzeria, componenti meccanici ed elettronici di autovetture, nonché di un motociclo Honda privo di targa e con il telaio cancellato.

La polizia scientifica di Acireale ha effettuato rilievi fotografici sui luoghi e sul materiale rinvenuto. Al termine di tali operazioni, sia gli spazi, sia i veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il pregiudicato è stato accompagnato negli uffici del commissariato di Acireale, dove è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione continuata.