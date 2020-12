Controlli a Librino: scovato mezzo chilo di marijuana dai cani antidroga

Nel corso del pomeriggio di ieri personale delle Volanti e della Squadra Cinofili dell’Upgsp ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un importante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La droga, del peso complessivo di grammi 460, era contenuta in una busta per la spesa occultata in un’intercapedine delle scale di un palazzo di edilizia popolare ubicato in viale Moncada. Unitamente alla droga sono stati sequestrati diversi bilancini di precisione.