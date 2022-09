Mil­le la­vo­ra­to­ri, tra do­cen­ti e per­so­na­le Ata del­le scuo­le si­ci­lia­ne, si riu­ni­ran­no oggi per un' ini­zia­ti­va dal­la Cisl Scuo­la Si­ci­lia, nel­le nove pro­vin­ce del­l’I­so­la. Questo il tema dell'incontro: “Pro­ta­go­ni­sta per la tua scuo­la. Set­ti­ma gior­na­ta na­zio­na­le di Rsu e de­le­ga­ti”. È pre­vi­sta, in par­te in pre­sen­za in par­te on line, la par­te­ci­pa­zio­ne del ver­ti­ce na­zio­na­le del­la fe­de­ra­zio­ne sin­da­ca­le, del­la se­gre­te­ria e del­la lea­der na­zio­na­le Iva­na Bar­bac­ci. L’in­con­tro, in­for­ma la Cisl Scuo­la Si­ci­lia in una nota fir­ma­ta dal­la se­gre­ta­ria ge­ne­ra­le Fran­ce­sca Bel­lia, “per un ap­pun­ta­men­to an­nua­le in con­co­mi­tan­za con l’av­vio del nuo­vo anno sco­la­sti­co”. Il mee­ting in­ten­de ri­mar­ca­re, pre­ci­sa il sin­da­ca­to, “il si­gni­fi­ca­to e l’im­por­tan­za che ri­ve­sto­no la pre­sen­za at­ti­va nei luo­ghi di la­vo­ro e il pro­ta­go­ni­smo fat­to di com­pe­ten­za, prag­ma­ti­smo e amo­re per la scuo­la, che si espri­me nei ruo­li di rap­pre­sen­tan­za e nel­le re­la­zio­ni sin­da­ca­li, an­che a li­vel­lo di isti­tu­to”. Do­ma­ni, spie­ga Bel­lia, nel­le di­ver­se sedi di­stri­bui­te per le pro­vin­ce si­ci­lia­ne, sarà una gior­na­ta di ri­fles­sio­ne e di­bat­ti­to “pro­pe­deu­ti­ca alle ini­zia­ti­ve di for­ma­zio­ne che sa­ran­no pro­mos­se dai ter­ri­to­ri per quan­ti han­no con­tri­bui­to vo­lon­ta­ria­men­te a pre­si­dia­re, sol­le­ci­ta­re e mi­glio­ra­re le con­di­zio­ni la­vo­ra­ti­ve e dei ser­vi­zi resi al­l’u­ten­za sco­la­sti­ca”.