Secondo incendio nel giro di pochi giorni al villaggio Jonio: "I residenti sono allo stremo"

Un altro appuntamento con il fuoco per il distaccamento Forestale di Catania. Dopo l'incendio di sabato notte che ha colpito la playa e i villaggi vicini, quando gli agenti della Forestale sono riusciti a portare in salvo una famiglia prima che esplodesse una bombola di gas, un altro rogo di natura dolosa colpisce il villaggio Jonio. Le fiamme hanno interessato un fitto canneto, alcune piante di Acacia e i rifiuti abbandonati da qualche incivile. All'origine del rogo ci sarebbe la mano dell'uomo.

Un'intensa fumata è stata avvistata intorno alle 13 dalla vedetta della Forestale. A giungere sul posto è stata una pattuglia che si trovava in zona per un'altra emergenza e, individuando il rogo, ha avvertito la Sala operativa e questa i vigili del fuoco e le squadre antincendio del Corpo. L'autobotte CT40 della Forestale ha oltrepassato una sbarra e lungo un sentiero sabbioso, col rischio di impantanare, coadiuvata dalla squadra antincendio della Forestale e da due squadre dei volontari della Protezione civile dell'associazione Gruppo Volontari d'Italia e di Adrano, è riuscita a bloccare le fiamme che, alimentate dal vento, hanno messo a rischio alcune villette di via Cipresso.

A protezione delle case si sono posizionate alcune autobotti dei vigili del fuoco intente a domare le fiamme sulle cataste di rami secchi e sfalci di potatura abbandonati su parte del terreno. Si tratta dell'ennesimo incendio, il secondo in pochi giorni, in una delle zone più popolate della città e più a rischio in termini di sicurezza. Secondo la ricostruzione degli agenti della Forestale "c'è il rischio che i residenti comincino a farsi giustizia da soli".