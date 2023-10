Senza biglietto minaccia conducente del bus e aggredisce poliziotti: arrestato 28enne

Ieri mattina, la polizia è intervenuta per arrestare un uomo accusato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in seguito a un violento episodio avvenuto a bordo di un autobus in via Archimede.

Intorno alle 8 del mattino, una squadra di poliziotti è stata chiamata a intervenire presso il terminal degli autobus, dove un uomo visibilmente alterato stava impedendo a uno degli autisti di svolgere regolarmente la sua corsa. Precedentemente, una pattuglia dell'Esercito Italiano, impegnata nell'operazione "Strade Sicure," si era fermata per assistere il conducente in difficoltà.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l'uomo dentro l'autobus, in uno stato di agitazione evidente. Nonostante la presenza dell'esercito, l'uomo ha continuato a minacciare l'autista, che aveva cercato inutilmente di farlo scendere dal veicolo a causa dell'assenza di un biglietto valido.

Di fronte alla condotta aggressiva dell'uomo e alle minacce rivolte all'autista e agli stessi poliziotti, è stata una decisione doverosa far scendere gli altri passeggeri a bordo per garantire la loro sicurezza. Tuttavia, l'uomo è diventato ancora più violento, aggredendo gli agenti con calci e pugni. Dopo una breve colluttazione, durante la quale i poliziotti hanno subito lievi lesioni, e grazie all'arrivo di un'altra volante in ausilio, l'uomo è stato finalmente immobilizzato e arrestato.

Gli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di identificare l'aggressore come un cittadino italiano di 28 anni, noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, reati legati agli stupefacenti e altre varie tipologie di reato. Dopo le procedure di rito, l'uomo è stato arrestato e denunciato in stato di libertà anche per il reato di interruzione di pubblico servizio.