Sequestrati in via Plebiscito 75 confezioni di fuochi illegali

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato centrale hanno sequestrato un’ingente quantità di fuochi d’artificio abusivamente detenuti. Nello specifico i controlli si sono concentrati nella zona di via Plebiscito dove, all’angolo con via lago di Nicito, un uomo – intento a vendere su strada materiale pirotecnico di varia natura – alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga abbandonando tutto il materiale in suo possesso. Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di rinvenire e sequestrare, a carico di ignoti, circa 75 confezioni di fuochi d’artificio di vario tipo, appartenenti alla categoria F1 e F2 che, seppur di libera vendita, venivano venduti in banchetti posti in mezzo alla strada e quindi senza alcuna autorizzazione.

Dopo il sequestro tutto il materiale è stato affidato a personale della squadra artificieri della Questura di Catania per la successiva distruzione. Il nucleo artificieri della Questura di Catania procederà alla catalogazione di tutto il materiale sequestrato per poi provvedere, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, alla distruzione dello stesso in luoghi appositamente individuati e seguendo una procedura che consenta la distruzione in piena sicurezza.