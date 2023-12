Controlli sulla filiera degli agrumi, multe da 1500 euro per due rivenditori catanesi

I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Catania, la scorsa mattina hanno effettuato dei controlli al mercato ortofrutticolo cittadino insieme al Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'operazione "Natale sereno". L'obiettivo principale è stato quello di contrastare il fenomeno dei furti di prodotti agricoli ai danni dei coltivatori della piana di Catania, che vanno poi ad alimentare il mercato nero della frutta. Sotto la lente di ingrandimento è quindi finita la merce esposta sui bancali, con la relativa documentazione attestante la tracciabilità degli alimenti. E' emerso come due società agricole catanesi avessero messo in vendita diversi tipi di agrumi (arance, mandarini e limoni), privi di qualsiasi documentazione che ne attestasse l'origine. Sono stati sanzionati con una multa dell’importo di 1.500 euro ciascuno, per aver appunto violato la normativa comunitaria e nazionale in materia di tracciabilità che ne potesse attestare l’approvvigionamento e la lavorazione. Tutti gli agrumi sono stati sequestrati dai carabinieri, per un complessivo di oltre 8 tonnellate di ortofrutta, divise in 450 cassette di plastica di vari formati. Sono in corso accertamenti, al fine di stabilire con precisione la fonte di approvvigionamento della frutta sottoposta a sequestro.