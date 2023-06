Auto sottoposte a sequestro e smantellate, denunciati i proprietari

Quattro persone sono state denunciate dal commissariato di polizia di Adrano per comportamenti illeciti inerenti la custodia dei veicoli sequestrati ed a loro affidati. Un uomo di 29 anni al quale era stata sequestrata la propria Lancia Y per mancanza di copertura assicurativa, nel momento in cui avrebbe dovuto consegnare il veicolo, sottoposto a confisca perché non era stata pagata la sanzione amministrativa, ha dichiarato che l’auto gli era stata rubata dal luogo in cui era custodita, probabilmente per mano di da parte di un individuo non identificabile, che si occupa del recupero di materiale ferroso. Un’altra delle persone indagate, un uomo di 56 anni al quale, anche in questo caso, era stata sequestrata la propria auto per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nel momento in cui avrebbe dovuto consegnare il veicolo sottoposto a confisca, ha dichiarato che l’auto era stata asportata da un autocarro munito di gru per il recupero di rottami ferrosi. Vicenda simile è quella riguardante la terza delle persone indagate, un 55enne al quale era stata sequestrata la propria Skoda Felicia poiché priva di copertura assicurativa.

All’atto di dover consegnare il veicolo, soggetto a confisca visto il mancato pagamento della sanzione amministrativa, l’uomo in questo caso ha dichiarato di aver volontariamente ceduto a terzi il veicolo di cui era custode. Infine la quarta delle persone denunciate è una donna di 46 anni, alla quale era stata sequestrata la propria auto, sempre priva di assicurazione. Nel momento in cui avrebbe dovuto consegnare la vettura, ha detto che il veicolo nel tempo era stato soggetto ad atti vandalici sino a quando quel che rimaneva dell’auto era del tutto svanito, presumibilmente perché prelevato da chi per mestiere esercita l’attività di recupero di rottami ferrosi. I primi due e la donna sono stati denunciati per il reato di "violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa". Il terzo uomo invece è stato denunciato per il reato di "sottrazione di cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa".