Autocarrozzeria abusiva scoperta dai carabinieri: scatta il sequestro dei macchinari

Durante un controllo eseguito dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa a Nesima e Monte Po', insieme ai colleghi del reggimento Sicilia e con l'aiuto del nucleo di polizia ambientale della municipale, un 72enne catanese, titolare di un'autocarrozzeria ha ricevuto una sanzione da 5164 euro per varie irregolarità amministrative. Non erano presenti le autorizzazioni necessaerie, tra cui la segnalazione certificata di inizio attività la dichiarazione attestante i requisiti morali e professionali e quella attinente la conformità urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria. L'uomo, inoltre, non aveva effettuato l’iscrizione alla Camera di Commercio dell’autocarrozzeria, che è quindi stata chiusa. Tutte le attrezzature ed i macchinari da lavoro, trovati nei locali ispezionati, sono stati sequestrati. Successivamente, i controlli sono stati rivolti alla circolazione stradale. Un 26enne catanese che guidava una Fiat 600 lungo il Corso Indipendenza, è stato fermato dai carabinieri che hanno scoperto come il giovane non avesse mai conseguito la patente. Inoltre, ella sua giacca sono stati sequestrati circa 3 grammi di marijuana. Dai successivi accertamenti si è scoperto che era stato già sanzionato per lo stesso reato circa un anno e mezzo prima. E' stato quindi denunciato e segnalato alla prefettura come assuntore di droga. Nel complesso, sono state identificate una ventina di persone, elevando sanzioni stradali per un totale di 1.081 euro.