Arrestato un 45enne a San Berillo Nuovo, nascondeva in casa 5 chili di marijuana

Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno arrestato in flagranza di reato di un quarantacinquenne che nascondeva in casa circa 5 chili di marijuana e 160 grammi di cocaina. Lo scorso venerdì pomeriggio gli agenti hanno bussato alla porta di un’abitazione ubicata nel quartiere San Berillo Nuovo per effettuare una perquisizione. Dopo aver rinvenuto dentro un marsupio una modica quantità di marijuana ed un bilancino di precisione, con la somma in contanti di 2.800 euro suddivisa in banconote di diverso taglio, gli inquirenti hanno di approfondire e ricerche ispezionando anche un congelatore. E proprio qui è arrivata la prima sorpresa: protetta all’interno di una borsa termica era presente marijuana per un peso totale di un chilo. Inoltre, all’interno di un armadio della lavanderia è stata trovata quella che all’apparenza sembrava essere una normale e comune torcia di colore nero, ma che in realtà era un taser elettrico.

Ispezionando poi i locali dello stabile condominiale, gli agenti di polizia hanno avvertito un forte odore di marijuana proveniente da un altro appartamento chiuso con un lucchetto, le cui chiavi erano nascoste dentro casa del quarantacinquenne. All’interno dello stabile sono state recuperate altre otto buste sottovuoto con dentro marijuana e due buste contenenti cocaina, oltre a bilancini e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. La sostanza stupefacente complessivamente rinvenuta, circa 5 chiili di marijuana e 160 grammi di cocaina, è stata sequestrata e sottoposta ad analisi della polizia scientifica: si sarebbero potute ricavare 42 mila dosi di "erba" e 793 di cocaina. Il gip ha convalidato l'arresto del 45enne e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.