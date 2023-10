Custodisce marijuana vicino la Compagnia dei carabinieri di Piazza Dante, arrestato 42enne

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno condotto un controllo antidroga, arrestando un 42enne che custodiva in casa una considerevole quantità di marijuana, circa 550 grammi divisi 11 confezioni confezioni. Dopo aver preso delle sul suo conto, sospettando che potesse detenere droga nella sua abitazione, i militari hanno monitorato la palazzina in via Ospedale Vecchio, proprio nelle vicinanze della caserma di Piazza Dante e del Monastero dei Benedettini. Durante un controllo in strada, hanno avvertito il tipico della marijuana, che proveniva da quell'indirizzo, decidendo quindi di iniziare le attività di ricerca. Durante la perquisizione domiciliare è stata rinvenuta, dentro un armadio della camera da letto, una busta di plastica al cui interno erano occultati 11 involucri contenenti 50 grammi di marijuana ciascuno. Al termine delle operazioni, la droga è stata quindi sequestrata per essere sottoposta agli accertamenti di laboratorio tesi a verificare il principio attivo, mentre il 42enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e lo ha posto ai domiciliari.