Fino a 200 euro per un falso Rolex con "garanzia": maxi sequestro alla fiera

La guardia di finanza di Catania ha effettuato un controllo presso la "Fera 'o luni", sottoponendo a sequestro oltre mille articoli contraffatti, tra cui decine di orologi falsi, alcuni anche di pregevole fattura. Erano venduti a prezzi che oscillavano fra i 50 euro per i modelli più semplici, fino ad oltre 200 euro per quelli automatici. Fra le riproduzioni erano presenti modelli delle marche più blasonate: Rolex, Patek Philippe, Cartier, Tag-Heuer, Iwc. Molti di questi prodotti si presentavano in condizioni di perfetto funzionamento, ed era anche possibile richiedere, pagando un corrispettivo ulteriore, dei sigilli di garanzia. "L’incauto acquisto degli orologi contraffatti- sottolinea il comando provinciale delle fiamme gialle - avrebbe peraltro potuto aprire un canale di rivendita privata in cui i possessori dei prodotti, acquistati presso il mercato, potevano falsamente vantare il possesso di garanzie circa la 'legittima' provenienza dei beni". Il tutto con il rischio di alimentare il mercato secondario di tali prodotti, sempre più crescente sulle note piattaforme di commercio online.