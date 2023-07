Scoperta una piantagione di marijuana nei pressi dell' ospedale nuovo di Acireale

Lo scorso sabato, gli agenti della squadra mobile di Catania e del Commissariato di Acireale hanno perquisito un cinquantunenne pregiudicato acese, che si pensava potesse detenere droga presso la propria abitazione o nelle pertinenze di essa. L'ispezione si è svolta in un immobile situato nella zona dell'ospedale nuovo di Acireale e nelle sue vicinanze, estendendola anche ai manufatti indipendenti presenti ed al terreno di proprietà. Durante le operazioni di ricerca, l’attenzione degli agenti è stata richiamata da un’area isolata del giardino, unica coltivata e curata, in cui è stata riscontrata la presenza di 17 piante di cannabis indica di misura superiore al metro e già in fioritura.

In un manufatto adibito a ricovero degli attrezzi è stato rinvenuto un barattolo contenente svariati semi delle stesse piante ed altri prodotti specifici per la coltivazione. Sopra del muro di cinta, invece, gli agenti hanno notato la presenza di telecamere di video-sorveglianza rivolte alla campagna attigua e confinante, accessibile facilmente dalla proprietà oggetto della perquisizione attraverso due portoni in ferro. Fatto accesso nel terreno attiguo, incolto e palesemente in stato di abbandono, seguendo un percorso creato da un recente calpestio dell’alta vegetazione, i poliziotti hanno raggiunto un vicino albero, dove è stata rinvenuta una busta di plastica con dentro diversi involucri sotto vuoto e barattoli di vetro con all’interno marijuana per un peso complessivo pari a circa un chilo e mezzo.

Dentro un locale adibito a magazzino sono state ritrovate alcune macchine per il sottovuoto e numerose buste specifiche, del tutto identiche a quelle contenenti la sostanza stupefacente rinvenuta poco prima. All’interno della cucina dell’abitazione, invece, è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione con evidenti tracce di residui di marijuana. L'uomo è stato così arrestato in flagranza di reato ed accusato di produzione e detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Dopo avere dato avviso il sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Catania, su disposizione di quest’ultimo, il cinquantunenne è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto, fissata per questa mattina.