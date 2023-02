Servizio civile Ugl, prorogato al 20 febbraio il termine per la presentazione delle domande

La Ugl di Catania informa che è stato prorogato fino alle 14 del 20 febbraio il termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai progetti del Servizio civile universale 2023 – 2024, che saranno attivati nella sede di via Teatro Massimo. Gli aspiranti volontari, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, che vogliono vivere a Catania un’esperienza formativa di 12 mesi (con rimborso spese mensile di 445 euro), si possono ancora iscrivere alle selezioni attraverso la piattaforma online del Dipartimento nazionale delle Politiche giovanili (https://domandaonline.serviziocivile.it), solo se in possesso di Spid di livello 2. Sarà così possibile scegliere uno tra i due progetti proposti dal sindacato in collaborazione con gli enti Eiset ed Opes: “Cittadini consapevoli” (riservato a 4 operatori) e “Dalla parte del cittadino” (rivolto a 2 volontari). La segreteria della Ugl è comunque a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e per informazioni, ma anche per l’eventuale assistenza alla compilazione della domanda, telefonando allo 095 325863, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.