Forze dell'ordine, il Siap al sindaco: "servono rinforzi non l'Esercito"

"Un passo avanti è stato fatto. Le elezioni assegnano una amministrazione locale e un sindaco a questa città. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al neo sindaco e aspettiamo anche come cittadini segnali di positività e soprattutto di ripresa. Certamente ci vorrà del tempo e concordiamo sul riacquistare l'amore dei cittadini per la loro città", lo afferma in una nota il segretario provinciale di Catania del Siap Tommaso Vendemmia, che aggiunge: "Abbiamo anche accolto il segnale che pone quale priorità la sicurezza e siamo amareggiati che il primo cittadino si proponga di richiede al Ministro della Difesa una soluzione militare per le vie della città dimenticandosi che in Italia la pubblica sicurezza è garantita dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza e dalla Polizia di Stato, dimenticata in questa città".

"A Catania non sono stati inviati rinforzi di Polizia da un ventennio - aggiunge il sindacalista - mentre la Polizia Locale è pressoché decimata. Se la città è stata dimenticata da Roma, auspichiamo che il sindaco ne ricordi le criticità e le esigenze. Catania è la città con un aeroporto internazionale di grande traffico turistico che sicuramente ha priorità di sicurezza non facilmente sostituibile con i colleghi dell'Esercito. Un segnale di un non riconoscimento dei valori messi in campo da Polizia e Carabinieri ?". "Noi speriamo che il neo sindaco metta ordine al decoro urbano, faciliti il recupero dei 100 agenti disseminati per un portierato che non può essere più sostenuto. Siamo sicuri che la sua dichiarazione non è una bocciatura per i poliziotti e le poliziotte che con sacrifici mantengono ancora la sicurezza ma soprattutto auspichiamo che gli interventi a medio termine possano essere quelli di recupero di sedi che potrebbero essere riconvertite a sostenere le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco, costretti a protestare per avere sedi ed equipaggiamenti per la loro mission verso i cittadini"