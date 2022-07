Catania città più pericolosa d’Italia, Marano (M5S): “Chi ha responsabilità amministrative rifletta”

“Gli esiti dell’indagine Numbeo sulla pericolosità criminale di Catania sono sconcertanti e danno alla città un triste, ed ennesimo, primato negativo in Italia. Questo risultato dovrebbe far riflettere chi ha responsabilità amministrative: il Comune gestito da Pogliese, sospeso da tempo immemore, non ha mai fatto nulla per invertire la tendenza scoraggiando così investitori e turisti nonché facendo vivere nel degrado i cittadini”. Così la deputata regionale del M5S Jose Marano in merito ai risultati dell’indagine Numbeo che ha visto la città di Catania quinta in Europa per pericolosità criminale percepita. “L’allarme lo avevo lanciato da tempo immemore dopo i fatti, gravi, della malamovida - dice Marano - e delle sparatorie e risse all’esterno dei locali. Adesso il livello di guardia è stato ampiamente superato e i cittadini non sanno a chi rivolgersi: “Il sindaco è sospeso, mesi fa abbiamo chiesto tutti a gran voce di dimettersi come atto di responsabilità nei confronti della città e non lo ha fatto, lasciando la città nel limbo, non consentendo alla città di Catania di ripartire con il voto anticipato e quindi con una nuova amministrazione. Serve un piano di lunga gittata per recuperare Catania ma invece l’unico piano che ha Pogliese è quello elettorale per cercare un suo salvacondotto: adesso staranno studiando, lui e i suoi sodali, listini e candidature per nazionali e regionali. Il tutto con grande egoismo mentre la città affonda”.