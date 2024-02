Stupro alla villa Bellini, il Sindacato Militari e Carabinieri: "La struttura comunale è in emergenza"

"La segreteria provinciale del S.I.M. - Sindacato Italiano Militari - Carabinieri di Catania, alla luce dei gravi fatti accaduti recentemente alla Villa Bellini di Catania, esprime vicinanza e solidarietà alla giovane vittima del gravissimo episodio di inaudita violenza. Tutti i componenti si immedesimano nell’incommensurabile dolore e comprendono la forte richiesta di giustizia della famiglia della minore".

È quanto dichiara il segretario provinciale del S.I.M. - Sindacato Italiano Militari - Carabinieri di Catania, Gianpiero Tosto. "Il gravissimo evento - continua la nota - è avvenuto in una fase temporale caratterizzata da un significativo e massiccio impiego del personale nello svolgimento dei servizi di presidio e controllo del territorio, in concomitanza delle festività agatine. Proprio per questo, si esprime il più sincero plauso ai Carabinieri della stazione di piazza Giovanni Verga e del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri Catania, i quali, senza sosta, hanno velocemente raccolto tutti gli elementi necessari affinché l’Autorità Giudiziaria applicasse prontamente il fermo di tutti gli autori dell'ignobile gesto. La vicenda, tuttavia, non può esimerci da una più profonda riflessione sulla situazione di emergenza in cui versa la struttura comunale, priva di efficaci ed idonei sistemi di video sorveglianza e carente di adeguati presidi di polizia municipale sofferente anch’essa di una gravissima carenza di personale. Gli attuali esigui organici di tutto il comparto sicurezza, appaiono ancor più preoccupanti se letti in prospettiva degli imminenti e numerosi pensionamenti ai quali non pare seguire un adeguato turnover. Questo sindacato, nell'interesse delle condizioni del personale, comunque presente ed impegnato con abnegazione al fine di garantire la presenza sul territorio e le gravose attività di indagine in un territorio caratterizzato da elevatissimo indice di criminalità, auspica l'adozione di interventi mirati ad un adeguamento dell'organico, in relazione alle effettive necessità di sicurezza e controllo, nell'interesse primario dei cittadini".