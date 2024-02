Capuana (FI) chiede un patto per la sicurezza a Catania

"Chiediamo un patto per la sicurezza di Catania. La visita della Commissione è dunque per noi fondamentale, affinché si arrivi a soluzioni mirate da parte dello Stato. Per noi è importante fare capire ai nostri concittadini che siamo presenti sul territorio e che temi come la dispersione scolastica, la devianza giovanile e la lotta alla criminalità sono la nostra priorità per garantire loro un futuro di legalità". E' quanto afferma il consigliere comunale Pier Maria Capuana, in relazione alla visita della commissione parlamentare d'inchiesta sulla Sicurezza delle città e delle Periferie, avvenuta ieri su sollecitazione del gruppo consiliare di Forza Italia.

"In questa prospettiva - continua il capogruppo di FI - il gruppo consiliare di Forza Italia Catania ribadisce il proprio impegno per migliorare la situazione delle periferie e garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Abbiamo già proposto e approvato in seduta di consiglio comunale due importanti mozioni: il ripristino della missione di sicurezza 'Strade Sicure' e l’istituzione della polizia di prossimità con l’introduzione del vigile di quartiere. Queste iniziative - conclude - mirano a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e a promuovere un maggiore coinvolgimento delle comunità locali nella sicurezza dei propri quartieri. Sono misure fondamentali per contrastare la criminalità e il degrado urbano, e per avviare un processo di rigenerazione urbana che parta proprio dalle periferie".