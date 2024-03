Controlli stradali ad Acireale, multe per oltre 14 mila euro

Gli agenti del Commissariato di Acireale e del reparto prevenzione crimine "Sicilia orientale", con il supporto della polizia locale, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio di Acireale, istituendo alcuni posti di controllo in via Lazzaretto, piazza Agostino Pennisi, piazza Dante e piazza Indirizzo. Sono state controllate 192 persone e 117 veicoli, elevando 19 contravvenzioni al codice della strada, 2 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 5 per la mancata revisione, 4 per la mancata esibizione di documenti al controllo, 1 per guida con patente scaduta, 2 per guida senza patente, 1 per guida senza casco protettivo, 1 mancata osservanza all’alt della polizia, 2 incauto affidamento del mezzo, 1 per caratteristiche non conformi del veicolo. In particolare, per le 19 infrazioni al codice della strada rilevate, sono state elevate sanzioni per 14.433 euro complessivi e decurtati 18 punti dalle patenti. Inoltre, 5 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione, 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 3 sottoposti a fermo amministrativo. Ritirate anche 2 carte di circolazione e una patente.