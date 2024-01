Sicurezza alla guida, controlli e sanzioni della polizia stradale

La sezione di polizia stradale di Catania, a salvaguardia della sicurezza anche in ambito urbano, ha disposto specifici servizi volti ad accertare la violazione delle norme relative all’uso di apparecchi telefonici durante la guida. Le statistiche relative agli incidenti avvenuti nel 2023, hanno confermato che la distrazione alla guida è la principale causa dei sinistri, con una incidenza pari al 31,3% degli incidenti rilevati.

In moltissimi casi è determinata dall’uso inadeguato dei telefoni cellulari, utilizzati mentre si è al volante, non solo per effettuare telefonate ma addirittura per interagire con i social media. Questo uso sconsiderato, che può comportare conseguenze anche letali per sé e per gli altri, come sempre più spesso le cronache ci riportano, è purtroppo particolarmente diffuso.

Un fenomeno che riguarda non solo i giovani ma anche gli adulti, mostrando scarsa considerazione delle regole di prudenza e delle leggi. Per quanto riguarda i controlli effettuati dalla polizia stradale di Catania, solo nelle ultime settimane sono stati sanzionati oltre 40 conducenti ed elevati verbali per oltre 7.000 euro per violazione delle norme relative all’uso di apparecchi telefonici durante la guida.