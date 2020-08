Viale Kennedy con poca illuminazione e troppe buche: chiesto tavolo tecnico

Discariche abusive, buche stradali ed il continuo rischio di essere investiti tutte le volte che bisogna attraversare la strada, soprattutto la sera. Il viale Kennedy della Plaia rappresenta un grosso concentrato di problemi da sempre. Il Comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede a tutte le istituzioni competenti soluzioni adeguate e da rendere operative nel più breve tempo possibile. "Non dimentichiamoci che qui una persona - ricorda Parisi - ha perso la vista perché investito da un pirata della strada. Condizioni di assoluta insicurezza che si ripropongono ogni anno perché non vengono attuati in tempo i lavori atti a garantire la pubblica incolumità. Che fine hanno fatto i progetti per il potenziamento della pubblica illuminazione? E quelli per aumentare i controlli dell’intera zona? Il viale Kennedy rappresenta una zona a forte attrattiva turistica perché collega la città ai lidi della Plaia. Tra promesse e proposte, non si è riusciti nemmeno a garantisce una mobilità più scorrevole lungo il tratto che da piazza Borsellino porta fino al faro Biscari. Ogni giorno - continua - su via Domenico Tempio si assistono a lunghissime code".

Il Comitato Romolo Murri chiede all’amministrazione comunale di convocare un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati. Una conferenza dei servizi che tratti le carenze che permangono sul viale Kennedy, cominciando proprio dal rischio di essere investiti la sera, mentre si passa a piedi da una corsia all’altra, tra auto che sfrecciano a tutta velocità e pubblica illuminazione carente.