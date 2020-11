Sidra Catania, 5 positivi su oltre 250 tamponi

Sono stati oltre 250 i tamponi molecolari effettuati dalla Sidra che hanno permesso a Catania di individuare cinque dipendenti positivi, tutti asintomatici, che si sono immediatamente messi in isolamento volontario presso le proprie abitazioni. La loro positività è stata comunicata all'Asp. Lo rende noto la stessa azienda che si occupa della distribuzione idrica nel capoluogo etneo, che ha anche implementato lo smart working per i dipendenti a maggior vulnerabilità e per quanti hanno situazioni di particolare delicatezza in famiglia. Per gli altri lavoratori è stato incoraggiato l'uso di altre modalità di lavoro su base volontaria. Per quanto riguarda la tutela delle utenze, garantendo la piena efficienza della comunicazione tra loro e l'azienda, Sidra ha riorganizzato le attività agli sportelli e implementato i propri servizi telefonici e telematici. Nello specifico le attività di sportello continueranno a essere assicurate solo dietro appuntamento che e' possibile fissare tramite prenotazione telefonica al numero 0955187427 o via web accedendo a sidra.ccup.it.