Sidra, attivi i servizi online per evitare di recarsi negli uffici

Per agevolare i propri utenti e diminuire la necessità di recarsi presso gli uffici aziendali, Sidra ricorda ai catanesi che è attivo il servizio online “Le mie utenze” attivo sul sito aziendale. Tramite “Le mie utenze”, dopo aver effettuato la registrazione, l’utente potrà, cliccando su “fatture”, visualizzare lo stato delle bollette emesse con evidenza dell'importo fatturato e dell'eventuale pagamento. Per le emissioni più recenti è possibile scaricare il duplicato in formato pdf. Il duplicato contiene sia il bollettino di conto corrente postale utilizzabile per il pagamento (che può avvenire tramite il servizio “paga bollettino” della propria banca via internet) che il modulo rid, da compilare e presentare alla propria banca/posta, per l'addebito automatico sul conto corrente bancario/postale. Cliccando, invece, su "consumi" è possibile visualizzare le letture storiche del proprio contatore per verificare i consumi idrici nel tempo.