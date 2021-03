Il sindaco incontra il Console generale dell’Ucraina in Italia

Il sindaco Salvo Pogliese ha ricevuto in in Municipio Maksym Kovalenko Console Generale di Ucraina In Italia, Yuliya Dynnichenko Coordinatrice della Comunità Ucraina in Sicilia e il rappresentante della Consulta Turismo Italia-Ucraina Luciano Zuccarello. Nel corso dell’incontro si è discusso delle relazioni tra i due paesi e dell'incremento della popolazione Ucraina a Catania per elaborare progettualità socio-culturali, turistiche e di formazione. Il Sindaco si è impegnato per un confronto costruttivo con la Regione per la ristrutturazione della Chiesa San Leone di religione Ortodossa, bene di proprietà Comunale, sita in Catania nei pressi di piazza Turi Ferro ( ex Spirito Santo) e ha accolto favorevolmente la proposta di realizzare la Scuola Statale Ucraina a Catania, rafforzando la collaborazione tra l’amministrazione comunale di Catania e la Comunità Ucraina residente in città.