Sisma di Santo Stefano, avvio dei lavori di restauro nella chiesa di Pennisi

Iniziano i lavori nella chiesa di Pennisi, S. Maria del Carmelo, danneggiata dal terremoto di Santo Stefano del 2018. Nella giornata di domani, alle ore 16, in occasione dell'anniversario dell'evento sismico, saranno consegnati i lavori alla ditta che eseguirà il restauro della chiesa ubicata nella collina di Acireale. Sarà presentato, inoltre, il progetto alla comunità e verrà stipulato il contratto tra la ditta aggiudicataria e la diocesi, rappresentata da don Angelo Milone, direttore Ufficio Beni Culturali. Presenzierà Salvatore Scalia, Commissario Straordinario Ricostruzione Area Etnea Sisma 2018, che incontrerà, insieme a Roberto Barbagallo, Sindaco di Acireale, i rappresentanti dei comitati Giuseppe Zappalà, delle zone Acireale e Aci Sant' Antonio, e Matilde Riccioli, di Zafferana Etnea. Interverranno, inoltre, il Rup Rosario Arcidiacono ed il parroco don Samson Socorro Fernandes. L'appuntamento è nella piazza centrale di Pennisi e per l'occasione sarà aperta la porta della chiesa come atto simbolico di inizio della ricostruzione. A seguire, nei locali dell'oratorio parrocchiale, via Cerami 1, la firma che sancirà l'assegnazione e l'avvio dei lavori. L’importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è pari a 1.522.238,59 euro e quello complessivo dell'intervento è pari a 2.468.000 euro.