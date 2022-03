Concorso SiVinceTutto SuperEnalotto: a Militello centrato un "6" da 55 mila euro

Nel concorso SiVinceTutto SuperEnalotto di mercoledì 23 marzo (combinazione vincente 14 20 22 25 37 68) è stato centrato un '6' da 54.904,51 euro, finito - come rende noto l'agenzia specializzata Agimeg - a Militello in Val di Catania (CT). Centrati anche otto ‘5’ da 742,23 euro ciascuno. In luce anche 148 ‘4’ da 96,76 euro, 1.784 ‘3’ da 30,34 euro e 9.068 ‘2’ da 5,00 euro. In totale, nell’ultimo concorso sono state centrate 11.009 vincite per un importo complessivo di 174.629,39 euro.