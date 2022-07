La guardia costiera salva la vita ad un uomo colto da arresto cardiaco in mare

Ieri mattina, nelle acque antistanti il villaggio Azzurro, una persona colta da malore è stata soccorsa dall’equipaggio della motovedetta della guardia costiera Cp888. A segnalare la persona in pericolo di vita è stato l’equipaggio di un motopesca, che avendo a bordo il malcapitato con evidente difficoltà respiratorie e temendo per la salute dello stesso, ha richiesto urgente soccorso via radio. Affiancata l’unità da pesca, si è proceduto al trasbordo dell’uomo sull'unità di soccorso. Durante la navigazione di rientro al porto di Catania, i soccorritori hanno notato un peggiorare delle condizioni di salute dell’uomo, accertando anche l’assenza di battito cardiaco e sono intervenuti rapidamente con le tecniche di primo soccorso, liberando le vie aree e, con un massaggio cardiaco, sono riusciti a rianimare l’uomo. Dopo appena 30 minuti dalla chiamata di soccorso, la motovedetta ha fatto rientro in banchina e l'infortunato è stato così affidato al personale sanitario del 118,già allertato, per il successivo trasferimento presso l’ospedale Garibaldi di Catania.