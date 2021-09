Gira con banconote false e tenta anche di rapinare una coppia: arrestato un romeno

Nel pomeriggio di ieri gli agenti delle volanti hanno arrestato un romeno per il reato di tentata rapina. Intorno alle 15, in via Stella Polare, il 30enne aveva preso di mira una coppia, reato non portato a compimento grazie alla reazione dei due che aveva dato vita ad una breve colluttazione. I poliziotti sono intervenuti subito dopo e sono riusciti a bloccare il rapinatore che è stato anche sottoposto a perquisizione personale: addosso gli sono stati trovati due coltelli a serramanico, una lama e 38 banconote da 50 euro palesemente contraffatte, oltre a una tessera sanitaria poi risultata rubata. Accertati i fatti, l’uomo è stato condotto negli uffici della questura dove sono stati formalizzati l’arresto per il reato di rapina e la denuncia in stato di libertà per i reati di ricettazione, di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e di detenzione ai fini di spendita e introduzione nello Stato di monete contraffatte.