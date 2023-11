Pregiudicato ai domiciliari nascondeva in casa 600 grammi di marijuana, scatta un nuovo arresto

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato 43enne catanese, già posto agli arresti domiciliari, poiché sorpreso con oltre mezzo chilo di marijuana. La scorsa notte una pattuglia impegnata anche nei controlli ai soggetti sottoposti a misure cautelari, ha accertato la regolare presenza in casa dell'uomo, che indossa un braccialetto elettronico nella sua abitazione di viale Grimaldi, essendo già stato coinvolto in un procedimento per per spaccio di droga. Il controllo dei militari, tuttavia, non si è limitato a verificare il rispetto degli obblighi imposti dal provvedimento cautelare, ma è andato ben oltre.

L’intuito investigativo dei carabinieri è stato stimolato da una vetrinetta, ben collocata nel soggiorno, al cui interno erano collezionate diverse bomboniere, tra cui però si intravedeva un barattolo in plastica, che chiaramente stonava con l’oggettistica circostante. Approfondire quella stranezza, si è appurato che all’interno erano presenti una trentina di bustine di cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di poco meno di 150 grammi. A quel punto la perquisizione è stata estesa a tutto l’appartamento. In un mobiletto sul balcone, da dove probabilmente avveniva lo spaccio, sono state così trovate altre 2 buste di plastica piene di marijuana, già suddivisa in 40 dosi pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 450 grammi. Nello stesso mobiletto i carabinieri hanno poi trovato anche un bilancino di precisione, una pinzatrice, diverse bustine in plastica e un telefono cellulare con due sim card. La droga (in totale 600 grammi di marijuana) e tutto il materiale rinvenuto, sono stati sequestrati. Il 43 enne è stato arrestato e ricondotto agli arresti domiciliari, in attesa dell’aggravamento della misura cautelare.