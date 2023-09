Gira con 10 dosi di cocaina in tasca, 68enne arrestato ad Acireale

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di Acireale hanno sottoposto a perquisizione un pluripregiudicato 68enne acese, avendo il sospetto che potesse detenere sostanze stupefacenti addosso o presso la propria abitazione. Durante il controllo dei documenti, l’uomo ha subito manifestato evidenti segni di nervosismo. Nel taschino destro dei pantaloncini aveva nascosto 10 dosi di cocaina del peso lordo complessivo di 2,25 grammi. Nella tasca sinistra sempre dei pantaloni aveva invece una consistente somma di denaro in banconote di diverso taglio. Anche la perquisizione domiciliare ha avuto esito positivo. Sono stati rinvenuti un bilancino elettronico di precisione, utilizzato per la pesatura delle singole dosi e, all’interno di un grosso vaso, una busta in cellophane bianca con fori identica a quella utilizzata per il confezionamento dello stupefacente sequestrato,insieme ad un rotolo di buste in cellophane della stessa fattura. E' quindi scattato l' arresto in flagranza del reato per detenzione finalizzata allo spaccio di cocaina. L'arrestato si trova ora presso il carcere di piazza Lanza a Catania a disposizione dell'autorità giudiziaria.