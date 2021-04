Spaccio, arrestati due pusher a Picanello

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato il 39enne Francesco Pulvirenti e il 24ene Christian Barbagallo, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Avevano creato il loro angolino su via Maria Gianni, nel quartiere di Picanello, luogo in cui ricevevano i numerosi clienti interessati all’acquisto di “erba”. A scombinare la loro "armonia imprenditoriale", sono stati i militari che, dopo un lungo servizio di osservazione, vedendoli cedere sostanza stupefacente in cambio di denaro a ben quattro acquirenti (tutti fermati e trovati con in tasca le dosi di marijuana appena acquistate), li hanno bloccati e perquisiti sul posto recuperando i 30 euro che avevano appena incassato dalla vendita della sostanza stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari.