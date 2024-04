I carabinieri lo "pizzicano" con 18 grammi di cocaina: arrestato 24enne

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa nella zona C del Villaggio Sant’Agata hanno arrestato un 24enne catanese per “detenzione ai fini di spaccio”.

Al riguardo, i militari dell’Arma attraverso pattuglie in abiti civili, lungo il viale Marchese di Roccaverdina, hanno deciso di fermare e controllare un giovane, visto camminare in prossimità dell’intersezione con via Marcello Mastroianni. Il giovane ha mostrato sin da subito un evidente ed ingiustificato nervosismo, quali balbettio e tremore alle mani, circostanze che hanno ulteriormente indotto i carabinieri a perquisirlo.

Il 24enne è stato trovato in possesso di un involucro in plastica e alluminio, al cui interno vi erano ben 18 grammi di cocaina. A quel punto, la perquisizione è stata chiaramente estesa alla sua abitazione di residenza dove sono stati scoperti e sequestrati “gli strumenti di lavoro” dell’attività, illecita, del ragazzo, ovvero un cucchiaio, avvolto in un fazzoletto di carta, che nella parte concava era annerito da fuoco, nonché altri 3 fazzoletti stropicciati, identici a quelli che custodivano la cocaina recuperata durante il controllo su strada. La droga è stata quindi sequestrata dai militari, che hanno arrestato e messo il 24enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale