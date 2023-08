Spaccia cocaina in strada, 31enne arrestato dai carabinieri: la droga era anche negli slip

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò e dello squadrone Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 31enne del paese con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un normale servizio di controllo, la loro attenzione è stata attratta dall’improvviso arresto, a margine della carreggiata di via G.B. Nicolosi, di una Citroen C3 con due persone a bordo. Subito dopo l'auto è stata avvicinata da un giovane a piedi che si è soffermato brevemente a parlare con la persona che prendeva posto sul lato passeggero. I carabinieri hanno quindi discretamente osservato la scena, notando come i due avessero realizzato un veloce scambio. A quel punto, per verificare di cosa si trattasse, sono intervenuti procedendo ad un controllo personale sui tre. Il giovane che si era avvicinato, identificato per un 24enne del posto, aveva infatti ricevuto una dose di cocaina cedutagli dal suo interlocutore che nel frattempo ha tentato di nasconderne altre quattro alla vista dei militari. All’interno della tasca dei pantaloncini è stata trovata la somma di 175 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo aver condotto i tre in caserma, i carabinieri hanno scoperto che all’interno degli slip il 31enne celava un piccolo contenitore di plastica al cui interno hanno rinvenuto altre tre dosi di cocaina.