Spaccio di cocaina al Borgo, la polizia arresta un 38enne

La Polizia ha arrestato un 38enne per spaccio e detenzione di cocaina. L'uomo è stato notato, lo scorso 15 settembre, nel quartiere Borgo, nelle vicinanze di piazza Sanzio, mentre cedeva un involucro a un giovane in cambio di 20 euro. Gli agenti hanno accertato che l'involucro conteneva 0,25 grammi di cocaina. La perquisizione personale del sospettato ha permesso poi di rinvenire ulteriori due involucri, rispettivamente di 0,26 gr e di 0,27 gr , della medesima sostanza e 150 euro in banconote di vario taglio. I poliziotti, avendo il fondatore sospetto che il fermato potesse detenere altra cocaina, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del pusher, nel rione Picanello. Nella casa sono stati trovati altri 20 grammi di coca e un bilancino elettronico di precisione. Lo spacciatore è adesso detenuto nel carcere di piazza Lanza.