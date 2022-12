Spacciatore di cocaina arrestato dai "Lupi" in via Mulini a vento

I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato un pregiudicato catanese di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era sospettato di essere un pusher attivo a San Cristoforo ed i militari ne seguivano le mosse da tempo. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri hanno osservato i movimenti sospetti del 28enne che, dopo essere sceso da una Smart in via Mulini a vento, ha iniziato ad armeggiare alla base di un muretto di cinta, per poi far rientro nella sua auto, ponendosi in attesa. E' stato quindi bloccato ed ha estratto spontaneamente dai propri indumenti intimi un involucro con oltre 10 grammi di cocaina in pietra. L’attenzione dei militari si è poi rivolta verso il possibile nascondiglio avvistato in precedenza. Anche in questo caso, l'uomo si è mostrato collaborativo, recuperando tra le erbacce ai piedi del muro diversi involucri contenenti sempre cocaina in pietra, per un peso complessivo di circa 55 grammi, sufficienti per la suddivisione in 230 dosi circa, per un valore al dettaglio di quasi 5000 euro. L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha poi convalidato l’arresto disponendone la custodia in carcere.