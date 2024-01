La polizia fa irruzione in un'abitazione di San Cristoforo usata come "crack house"

Gli agenti delle volanti, mentre transitavano in via Juvara, nel quartiere San Cristoforo, hanno osservato un sospetto via vai di persone all’interno di un cortile. A quel punto hanno deciso di effettuare un controllo. Un uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha immediatamente avvisato chi si trovava all’interno di un’abitazione per poi darsi alla fuga in bicicletta. Gli agenti a quel punto hanno fatto irruzione con l'aiuto di altri colleghi ed hanno sorpreso quattro persone.

Dopo aver effettuato la perquisizione domiciliare, all’interno di un tubo di scarico i poliziotti hanno recuperato un involucro in alluminio con 2,22 grammi di crack, segno evidente che i sospettati erano già riusciti a disfarsi di buona parte della droga. Sul tavolo hanno rinvenuto anche del materiale per il confezionamento, la somma di 13 euro ed un bilancino di precisione che prima dell’arrivo dei poliziotti, uno dei presenti, aveva provveduto a distruggere. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Delle quattro persone presenti, gli agenti sono riusciti a bloccare e identificare solo un 25enne catanese, denunciato in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, anche in ragione dei suoi numerosi precedenti specifici. I successivi approfondimenti hanno poi consentito agli operatori di appurare che le altre tre persone fossero semplici acquirenti.