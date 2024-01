Spaccio di cocaina e marijuana, scattano gli arresti per due pusher

I carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato un 18enne rumeno e un 36enne siciliano, trovati in possesso di numerose dosi di droghe di diverso tipo.

Il 18enne, già sotto osservazione dei militari, è stato fermato nella piazza centrale del paese e trovato in possesso di 2 dosi di marijuana e 6 dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso ai carabinieri di trovare altri 4 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e sostanza da taglio. Il giovane è adesso sottoposto alla misura cautelare con obbligo di dimora nel comune di residenza. Guai anche per un acquirente del pusher, fermato insieme allo spacciatore subito dopo aver acquistato una dose di marijuana. Per l'acquirente è scattata la rituale segnalazione alla prefettura.

Gli stessi militari hanno poi deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione di un 36enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di maltrattamenti in famiglia, avendo intuito potesse essersi dato allo spaccio. A casa del 36enne i militari hanno trovato 3 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina e un bilancino di precisione, con accanto strumenti per la preparazione delle dosi. Anche questo spacciatore è stato arrestato e nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.